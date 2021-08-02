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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лис, 2023 22:27
Успіх написав: cactusua написав:
Так що все таки взяти при наявності скажімо 30к?
Є-оселю))
Є-іпотеку під 3, чи нехай і під 7%
(це якщо дуже гроші ляшку печуть)
Наприклад/навскидку той же ріел-сіті, чи "містечко підзамче", чи Шенген... - тут подекуди і за 30к можна щось взяти.
Може і ще є щось - треба дивитись.
Оселі, іпотеки не мій варіант.
Передивився багато і як завжди буває ціна звісно написана від але то на великі площі, а маленьких нема.
Дивлюсь щоб був потенціал росту. А взяти по 1-1.2 то не відомо чи виросте.
Хочеться як раніше взяв по 0.5 за два роки вже по 1.
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cactusua
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:58
cactusua написав:
Запитав до 30, накидали від 40.
Це Джамп накидав варіантів на 40к, бо я запитував
"з чеком 40к"))
Але щось путнє/завершене для здачі в оренду - так і не кинув))
>>>>>
Успіх написав:
А от щоб і з чеком до 40К - які є варіанти під здачу в ОРЕНДУ, крім тих варіантів, що я вище вказав?
Успіх написав:
Чи є щось ГОТОВЕ/збудоване за чек 40к?
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:05
Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!
Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.
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cactusua
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:18
cactusua написав:
Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!
Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.
Кредо , а вообще мне сами забудовники рекомендации давали.
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Vadim_
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:58
Vadim_ написав: cactusua написав:
Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!
Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.
Кредо , а вообще мне сами забудовники рекомендации давали.
Дякую. Менеджер попався тугий. Все витягувати треба.
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cactusua
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