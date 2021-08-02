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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 22:27

  Успіх написав:
  cactusua написав:Так що все таки взяти при наявності скажімо 30к?
Є-оселю))
Є-іпотеку під 3, чи нехай і під 7%
(це якщо дуже гроші ляшку печуть) :)
Наприклад/навскидку той же ріел-сіті, чи "містечко підзамче", чи Шенген... - тут подекуди і за 30к можна щось взяти.
Може і ще є щось - треба дивитись.

Оселі, іпотеки не мій варіант.
Передивився багато і як завжди буває ціна звісно написана від але то на великі площі, а маленьких нема.
Дивлюсь щоб був потенціал росту. А взяти по 1-1.2 то не відомо чи виросте.
Хочеться як раніше взяв по 0.5 за два роки вже по 1.
cactusua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  cactusua написав:Запитав до 30, накидали від 40.
Це Джамп накидав варіантів на 40к, бо я запитував
"з чеком 40к"))
Але щось путнє/завершене для здачі в оренду - так і не кинув))
>>>>>
  Успіх написав:А от щоб і з чеком до 40К - які є варіанти під здачу в ОРЕНДУ, крім тих варіантів, що я вище вказав?
  Успіх написав:Чи є щось ГОТОВЕ/збудоване за чек 40к?
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:05

Порадьте банк

Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.
cactusua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:18

  cactusua написав:Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.

Кредо , а вообще мне сами забудовники рекомендации давали.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:58

  Vadim_ написав:
  cactusua написав:Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.

Кредо , а вообще мне сами забудовники рекомендации давали.


Дякую. Менеджер попався тугий. Все витягувати треба.
cactusua
 
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