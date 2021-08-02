RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 22:27

  Успіх написав:
  cactusua написав:Так що все таки взяти при наявності скажімо 30к?
Є-оселю))
Є-іпотеку під 3, чи нехай і під 7%
(це якщо дуже гроші ляшку печуть) :)
Наприклад/навскидку той же ріел-сіті, чи "містечко підзамче", чи Шенген... - тут подекуди і за 30к можна щось взяти.
Може і ще є щось - треба дивитись.

Оселі, іпотеки не мій варіант.
Передивився багато і як завжди буває ціна звісно написана від але то на великі площі, а маленьких нема.
Дивлюсь щоб був потенціал росту. А взяти по 1-1.2 то не відомо чи виросте.
Хочеться як раніше взяв по 0.5 за два роки вже по 1.
cactusua
 
Повідомлень: 26
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  cactusua написав:Запитав до 30, накидали від 40.
Це Джамп накидав варіантів на 40к, бо я запитував
"з чеком 40к"))
Але щось путнє/завершене для здачі в оренду - так і не кинув))
>>>>>
  Успіх написав:А от щоб і з чеком до 40К - які є варіанти під здачу в ОРЕНДУ, крім тих варіантів, що я вище вказав?
  Успіх написав:Чи є щось ГОТОВЕ/збудоване за чек 40к?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 18.03.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:05

Порадьте банк

Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.
cactusua
 
Повідомлень: 26
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:18

  cactusua написав:Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.

Кредо , а вообще мне сами забудовники рекомендации давали.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2918
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:58

  Vadim_ написав:
  cactusua написав:Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.

Кредо , а вообще мне сами забудовники рекомендации давали.


Дякую. Менеджер попався тугий. Все витягувати треба.
cactusua
 
Повідомлень: 26
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 17:19

  cactusua написав:
  Vadim_ написав:
  cactusua написав:Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.

Кредо , а вообще мне сами забудовники рекомендации давали.


Дякую. Менеджер попався тугий. Все витягувати треба.

издержки. вы цель реализовали?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2918
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:28

Какой IRR за 9 лет можно было получить от сабжа?

Сабж
M-A-X
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 08.10.15
Подякував: 781 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:31

  cactusua написав:Шановні інвестори, лендлорди та колеги-спекулянти!

Можливо знаєте який банк може відкрити рахунок без питань про походження коштів (приблизно 1 млн) для подальшої оплати забудовнику.

Может кто посоветует.
В каком банке со своих денег можно самому оплатить через ИБ застройщику?
Ну или через менеджера банка.
В общем, как эта процедура проходит?

П.С.
Это чтобы купить квартиру, если в банке нет счета, то нужно открывать еще?
M-A-X
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 08.10.15
Подякував: 781 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 985986987988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 805, 806, 807
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8068 6760701
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2023 18:44
BIGor
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24340 16332083
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лис, 2023 04:59
adeges
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 50, 51, 52
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
512 173837
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 сер, 2023 12:52
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4633)
18.11.2023 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.