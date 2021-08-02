Успіх написав:Щось йде не по "логічній спіралі"?))Успіх написав:Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?Прораб написав:Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати.
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Чому вони "не як цей перець"?
Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію.
От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально.
Не новобуд навіть