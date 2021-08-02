RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:16

  Успіх написав:Щось йде не по "логічній спіралі"?))
  Успіх написав:
  Прораб написав:Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець"? :mrgreen:

Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію.
От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально.
Не новобуд навіть
athena1
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 18.12.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 986987988989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 808, 809, 810
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8090 6773421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2023 10:03
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24345 16349290
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 08:32
cherchiltank
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 52, 53, 54
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
534 177360
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 09:47
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10367)
30.11.2023 14:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.