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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 987988989990>
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:16

  Успіх написав:Щось йде не по "логічній спіралі"?))
  Успіх написав:
  Прораб написав:Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення.
Піпл хаває, але скоро перестане хавати. :)
На ринку обласного центру ЗУ свіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша.
У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець"? :mrgreen:

Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію.
От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально.
Не новобуд навіть
athena1
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:11

  athena1 написав:
  Успіх написав:Щось йде не по "логічній спіралі"?))
  Успіх написав:Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець"? :mrgreen:

Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію.
От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально.
Не новобуд навіть

На днях переглядав свіжі оголошення оренди на ОЛХ в своєму сегменті. Порівняно з серпнем ціни просіли, як мінімум на тисячу-півтори.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:16

  Bolt написав:Порівняно з серпнем ціни просіли, як мінімум на тисячу-півтори.
со скольки до скольки? неужели ниже 10 за двушку с ремонтом
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:32

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Порівняно з серпнем ціни просіли, як мінімум на тисячу-півтори.
со скольки до скольки? неужели ниже 10 за двушку с ремонтом

Что-то типа этого:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zdam-2- ... RDoxk.html
Або
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-km-kv ... QuBPj.html
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 30 лис, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:36

Bolt классно. свч печку дают
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2й вариант это довоенный дом? имхо даже дорого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 лис, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:38

  vitaliiangel написав:Bolt классно. свч печку дают
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Ну ХЗ, судячи по першому фото мікрохвильовка цілком на кухні би помістилось.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:39

Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:41

  vitaliiangel написав:Bolt классно. свч печку дают
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2й вариант это довоенный дом? имхо даже дорого.

Вони просять 8500, думаю реально за 8000 сторгуватись. Або почекати місяці і за 7500.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:44

  Bolt написав:Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя... 8-9 за 2к - обычная цена для обл.центра. 10-12 это уже навороты типа сталинка с дорогим ремонтом и мебелью. Вот разница между ремонтом и от бабушки микроскопическая 2-3 тыс. то есть новый ремонт даже эконом за 8-9 тыс аренды не отбивается.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 лис, 2023 17:50, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:50

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя...

Там не уточнено, Городоцкая начинается у оперного театра и заканчивается на кольцевой дороге, но там указано, что 5-ти этажка, это скорее всего 4 км до центра есть их достаточно много.
Ну в конце б Зелёной и я не жил бы - там кладбище и туббольница😏
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 30 лис, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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