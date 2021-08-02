Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Щось йде не по "логічній спіралі"?))
Успіх написав:
Прораб написав:Ну та чим нижчий курс тим вищі ціни. Із грудня знову підвищення. Піпл хаває, але скоро перестане хавати. На ринку обласного центру ЗУсвіжий перець сьогодні за 5 грн. кг ніхто не брав, помідори 15-20 грн., груші 15-25 на вибір - тиша. У магазинах одні жовтогарячі цінники, пасічник би порадувався - цінникова революція. Потрібно якось відпрацьовувати ситний євровектор але вороночка затягує.
Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові? Чому вони "не як цей перець"?
Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію. От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально. Не новобуд навіть
Успіх написав:Щось йде не по "логічній спіралі"?))
Успіх написав:Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові? Чому вони "не як цей перець"?
Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію. От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально. Не новобуд навіть
На днях переглядав свіжі оголошення оренди на ОЛХ в своєму сегменті. Порівняно з серпнем ціни просіли, як мінімум на тисячу-півтори.
Bolt написав:Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя... 8-9 за 2к - обычная цена для обл.центра. 10-12 это уже навороты типа сталинка с дорогим ремонтом и мебелью. Вот разница между ремонтом и от бабушки микроскопическая 2-3 тыс. то есть новый ремонт даже эконом за 8-9 тыс аренды не отбивается.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 лис, 2023 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя...
Там не уточнено, Городоцкая начинается у оперного театра и заканчивается на кольцевой дороге, но там указано, что 5-ти этажка, это скорее всего 4 км до центра есть их достаточно много. Ну в конце б Зелёной и я не жил бы - там кладбище и туббольница😏
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 30 лис, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.