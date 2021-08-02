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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лис, 2023 17:50
Bolt написав:
что 5-ти этажка, это скорее всего 4 км до центра есть их достаточно много.
мотозавод и дальше там лес панельных хрущей. крч кроме сыхова я б нигде не жил. Всё очень убогое. А в центре нет супермаркетов и парковок.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 30 лис, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 17:54
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя... 8-9 за 2к - обычная цена для обл.центра. 10-12 это уже навороты типа сталинка с дорогим ремонтом и мебелью. Вот разница между ремонтом и от бабушки микроскопическая 2-3 тыс. то есть новый ремонт даже эконом за 8-9 тыс аренды не отбивается.
Так в том то и дело, что я свою двушку со жлобремонтом за 7 кг сдаю и боюсь 500 грн даже накинуть.😟Притом мебель бабкина, кухню новую под заказ делал(14 тыс обошлась) Локация неплохая, 3 мин пешком маг Океан.Сделать шкаф купе, купить два новых дивана, стол, стулья, прихожая короче с 70-80 тыс, чтобы потом на 1, 5 тыс дороже сдавать(и то не факт, что сдашь) 🤦♂️
Востаннє редагувалось Bolt
в Чет 30 лис, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 17:55
Bolt написав:
3 мин пешком маг Океан.
океан это шо новый цум? глянул хороший район. там советские 9ти этажки в основном?
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Додано: Чет 30 лис, 2023 17:58
vitaliiangel написав: Bolt написав:
3 мин пешком маг Океан.
океан это шо новый цум?
Не, это напротив нового цума, возле Макдональдса 50 метров.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 18:00
Bolt написав:
шкаф купе, купить два новых дивана, стол, стулья, прихожая короче с 70-80 тыс,
не то вы загнули. 30 тыс вложитесь если б/у с олх. а смысл покупать всё новое в старую квартиру?
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