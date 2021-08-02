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Bolt написав:Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя... 8-9 за 2к - обычная цена для обл.центра. 10-12 это уже навороты типа сталинка с дорогим ремонтом и мебелью. Вот разница между ремонтом и от бабушки микроскопическая 2-3 тыс. то есть новый ремонт даже эконом за 8-9 тыс аренды не отбивается.
Так в том то и дело, что я свою двушку со жлобремонтом за 7 кг сдаю и боюсь 500 грн даже накинуть.😟Притом мебель бабкина, кухню новую под заказ делал(14 тыс обошлась) Локация неплохая, 3 мин пешком маг Океан.Сделать шкаф купе, купить два новых дивана, стол, стулья, прихожая короче с 70-80 тыс, чтобы потом на 1, 5 тыс дороже сдавать(и то не факт, что сдашь) 🤦♂️
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 30 лис, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Только, что посмотрел, 30 тыс , это будет только немногим лучше, что есть сейчас. Даже не факт, что позволит поднять аренду даже на 1000, а если только на 500, то лучше просто эти деньги на депо держать, один пень получиться(только без тягания тяжестей😏)