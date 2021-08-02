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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:50

  Bolt написав:что 5-ти этажка, это скорее всего 4 км до центра есть их достаточно много.
мотозавод и дальше там лес панельных хрущей. крч кроме сыхова я б нигде не жил. Всё очень убогое. А в центре нет супермаркетов и парковок.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 лис, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:54

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя... 8-9 за 2к - обычная цена для обл.центра. 10-12 это уже навороты типа сталинка с дорогим ремонтом и мебелью. Вот разница между ремонтом и от бабушки микроскопическая 2-3 тыс. то есть новый ремонт даже эконом за 8-9 тыс аренды не отбивается.

Так в том то и дело, что я свою двушку со жлобремонтом за 7 кг сдаю и боюсь 500 грн даже накинуть.😟Притом мебель бабкина, кухню новую под заказ делал(14 тыс обошлась) Локация неплохая, 3 мин пешком маг Океан.Сделать шкаф купе, купить два новых дивана, стол, стулья, прихожая короче с 70-80 тыс, чтобы потом на 1, 5 тыс дороже сдавать(и то не факт, что сдашь) 🤦‍♂️
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 30 лис, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:55

  Bolt написав:3 мин пешком маг Океан.
океан это шо новый цум? глянул хороший район. там советские 9ти этажки в основном?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:58

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:3 мин пешком маг Океан.
океан это шо новый цум?

Не, это напротив нового цума, возле Макдональдса 50 метров.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:00

  Bolt написав:шкаф купе, купить два новых дивана, стол, стулья, прихожая короче с 70-80 тыс,
не то вы загнули. 30 тыс вложитесь если б/у с олх. а смысл покупать всё новое в старую квартиру?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/krsl ... QLemQ.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:10

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:шкаф купе, купить два новых дивана, стол, стулья, прихожая короче с 70-80 тыс,
не то вы загнули. 30 тыс вложитесь если б/у с олх. а смысл покупать всё новое в старую квартиру?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/krsl ... QLemQ.html

Только, что посмотрел, 30 тыс , это будет только немногим лучше, что есть сейчас. Даже не факт, что позволит поднять аренду даже на 1000, а если только на 500, то лучше просто эти деньги на депо держать, один пень получиться(только без тягания тяжестей😏)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:00

  Bolt написав:
  athena1 написав:
  Успіх написав:Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові?
Чому вони "не як цей перець"? :mrgreen:

Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію.
От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально.
Не новобуд навіть

На днях переглядав свіжі оголошення оренди на ОЛХ в своєму сегменті. Порівняно з серпнем ціни просіли, як мінімум на тисячу-півтори.[/quote]
Я про купівлю. Хочуть за 100 щось купити в ближньому центрі,але і не дерев'яне перекриття і не хрущ.
На них просіли? Не бачу
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:01

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:что 5-ти этажка, это скорее всего 4 км до центра есть их достаточно много.
мотозавод и дальше там лес панельных хрущей. крч кроме сыхова я б нигде не жил. Всё очень убогое. А в центре нет супермаркетов и парковок.

Є і парковки і супермаркети.
Я тут 50 з гаком років живу.
Є і квартири з парковками. Просто це не дешево.
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:02

  athena1 написав:Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію.
От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально.
Не новобуд навіть

https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... THg5u.html - а як вам такий варіант за 85 000$ в новобудові з ремонтом в НАЙближчому центрі (відносно оперного театру, по міркам знавців "понаїхів") ?
roberto dark
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