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Bolt написав:Зрештою. Зайдіть :Лох,Львів, нерухомість, довготривала оренда <10000 і подивіться, думаю будуть і ліпші пропозиції.
я кроме сыхова и стрыйской города не знаю. В конце зелёной я бы не жил и за 3тыс. и Городоцкого на любителя... 8-9 за 2к - обычная цена для обл.центра. 10-12 это уже навороты типа сталинка с дорогим ремонтом и мебелью. Вот разница между ремонтом и от бабушки микроскопическая 2-3 тыс. то есть новый ремонт даже эконом за 8-9 тыс аренды не отбивается.
Так в том то и дело, что я свою двушку со жлобремонтом за 7 кг сдаю и боюсь 500 грн даже накинуть.😟Притом мебель бабкина, кухню новую под заказ делал(14 тыс обошлась) Локация неплохая, 3 мин пешком маг Океан.Сделать шкаф купе, купить два новых дивана, стол, стулья, прихожая короче с 70-80 тыс, чтобы потом на 1, 5 тыс дороже сдавать(и то не факт, что сдашь) 🤦♂️
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 30 лис, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Только, что посмотрел, 30 тыс , это будет только немногим лучше, что есть сейчас. Даже не факт, что позволит поднять аренду даже на 1000, а если только на 500, то лучше просто эти деньги на депо держать, один пень получиться(только без тягания тяжестей😏)
Успіх написав:Що тоді робиться з цінами на нерухомість в ЗУ, а саме у Львові? Чому вони "не як цей перець"?
Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію. От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально. Не новобуд навіть
На днях переглядав свіжі оголошення оренди на ОЛХ в своєму сегменті. Порівняно з серпнем ціни просіли, як мінімум на тисячу-півтори.[/quote] Я про купівлю. Хочуть за 100 щось купити в ближньому центрі,але і не дерев'яне перекриття і не хрущ. На них просіли? Не бачу
athena1 написав:Думаю, що Львів не падає, бо попит все одно перевищує пропозицію. От просили знайти щось путнє менше 100 в ближньому центрі . І не бачу. Хоча оренда такого десь 600-700, але купити дешевше 100 не реально. Не новобуд навіть
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... THg5u.html - а як вам такий варіант за 85 000$ в новобудові з ремонтом в НАЙближчому центрі (відносно оперного театру, по міркам знавців "понаїхів") ? Зі слів місцевих рієлторів, в тому комплексі оренда однушки від 600$ в міс і більше...