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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:33
На днях телефонував до свого забудовника, який 2міс тому казав/обіцяв, що "до кінця року - точно/приточно здамо Вашу чергу!"
А тут телефоную і чую у відповідь НОВУ дату🤦🤦♂️🤦🏻🙃
Щось згадалась новорічна пісенька Потапа і Насті - "Ну какой же Новий год без дати? Без дати й?"
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:35
Та куди вам долярчику/успіху поспішати? Вам ще служити і служити, поки "на горі рак не свисне" (або хуйло не здохне). У нас на землі обітованній теж не все СОЛОДКо вже другий місяць поспіль. Мою майбутню квартирку припинили будувати через нестачу арабських будівельників. Обіцяють більше 100 000 індусів підвезти скоро, тож поживемо-побачимо...
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roberto dark
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:15
Успіх написав:
На днях телефонував до свого забудовника, який 2міс тому казав/обіцяв, що "до кінця року - точно/приточно здамо Вашу чергу!"
А тут телефоную і чую у відповідь НОВУ дату🤦🤦♂️🤦🏻🙃
Щось згадалась новорічна пісенька Потапа і Насті - "Ну какой же Новий год без дати? Без дати й?"
І який це забудовник якщо не секрет?
Пару днів тому Авалон анонсував ньву чергу холідея. Не перший, не останній на однушки від 1150$. І здається ще навіть не починали рити
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cactusua
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:56
cactusua написав:
І який це забудовник якщо не секрет?
Та тут всі його знають))
На Р - починається, на іел - закінчується)))
Та вони просто понабирали об'єктів купу і тягнуть...
cactusua написав:
на однушки від 1150$. І здається ще навіть не починали рити
Крутяк)) - як то кажуть "я іпати не хотів!"©(за таку ціну)
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Успіх
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