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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:33
На днях телефонував до свого забудовника, який 2міс тому казав/обіцяв, що "до кінця року - точно/приточно здамо Вашу чергу!"
А тут телефоную і чую у відповідь НОВУ дату🤦🤦♂️🤦🏻🙃
Щось згадалась новорічна пісенька Потапа і Насті - "Ну какой же Новий год без дати? Без дати й?"
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:35
Та куди вам долярчику/успіху поспішати? Вам ще служити і служити, поки "на горі рак не свисне" (або хуйло не здохне). У нас на землі обітованній теж не все СОЛОДКо вже другий місяць поспіль. Мою майбутню квартирку припинили будувати через нестачу арабських будівельників. Обіцяють більше 100 000 індусів підвезти скоро, тож поживемо-побачимо...
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roberto dark
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:15
Успіх написав:
На днях телефонував до свого забудовника, який 2міс тому казав/обіцяв, що "до кінця року - точно/приточно здамо Вашу чергу!"
А тут телефоную і чую у відповідь НОВУ дату🤦🤦♂️🤦🏻🙃
Щось згадалась новорічна пісенька Потапа і Насті - "Ну какой же Новий год без дати? Без дати й?"
І який це забудовник якщо не секрет?
Пару днів тому Авалон анонсував ньву чергу холідея. Не перший, не останній на однушки від 1150$. І здається ще навіть не починали рити
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cactusua
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:56
cactusua написав:
І який це забудовник якщо не секрет?
Та тут всі його знають))
На Р - починається, на іел - закінчується)))
Та вони просто понабирали об'єктів купу і тягнуть...
cactusua написав:
на однушки від 1150$. І здається ще навіть не починали рити
Крутяк)) - як то кажуть "я іпати не хотів!"©(за таку ціну)
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:44
Успіх написав: Investor_K написав:
Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
На скільки %% і від яких цін?
Бо у Львові, то ппц з цінами.
Я вже підозрюю, що є-оселя більше шкоди робить, ніж добра(не дає цінам просісти, а швидше, то ще й стимулює їх ріст)
Мабуть, поки не завершиться/заморозиться війна і поки курс не стане пА100 - буде і далі отака є-срака!©
и чё ты ждёшь? хапай ещё 1-2 смарта.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15
vitaliiangel написав: Успіх написав: Investor_K написав:
Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!
На скільки %% і від яких цін?
Бо у Львові, то ппц з цінами.
Я вже підозрюю, що є-оселя більше шкоди робить, ніж добра(не дає цінам просісти, а швидше, то ще й стимулює їх ріст)
Мабуть, поки не завершиться/заморозиться війна і поки курс не стане пА100 - буде і далі отака є-срака!©
и чё ты ждёшь? хапай ещё 1-2 смарта.
За такие деньги покупать жилье в многоквартирном доме, хоть и в ближайшем, но пригороде??? Тут долярек прав 💯. Хуже разве только в каких-то прикиевских Ирпенях ))
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roberto dark
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:17
roberto dark написав:
Хуже разве только в каких-то прикиевских Ирпенях ))
ирпеня выглядят намного лучше львова. скоро добавлю фоток посмотришь.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:19
Львов - это как Лондон, Париж, Вена, а Ирпень дешёвая подделка(бутафория).))
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roberto dark
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:20
vitaliiangel написав: roberto dark написав:
Хуже разве только в каких-то прикиевских Ирпенях ))
ирпеня выглядят намного лучше львова. скоро добавлю фоток посмотришь.
я розумію, що ти фанат Ірпеня, но не настільки ж. Львів краще виглядає
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Shaman
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:27
Shaman написав:
Львів краще виглядає
ты в Ирпене был? снежной зимой например.
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vitaliiangel
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