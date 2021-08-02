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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ

На днях телефонував до свого забудовника, який 2міс тому казав/обіцяв, що "до кінця року - точно/приточно здамо Вашу чергу!" :mrgreen:
А тут телефоную і чую у відповідь НОВУ дату🤦🤦‍♂️🤦🏻🙃 :mrgreen:

Щось згадалась новорічна пісенька Потапа і Насті - "Ну какой же Новий год без дати? Без дати й?" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:35

Та куди вам долярчику/успіху поспішати? Вам ще служити і служити, поки "на горі рак не свисне" (або хуйло не здохне). У нас на землі обітованній теж не все СОЛОДКо вже другий місяць поспіль. Мою майбутню квартирку припинили будувати через нестачу арабських будівельників. Обіцяють більше 100 000 індусів підвезти скоро, тож поживемо-побачимо...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:15

  Успіх написав:На днях телефонував до свого забудовника, який 2міс тому казав/обіцяв, що "до кінця року - точно/приточно здамо Вашу чергу!" :mrgreen:
А тут телефоную і чую у відповідь НОВУ дату🤦🤦‍♂️🤦🏻🙃 :mrgreen:

Щось згадалась новорічна пісенька Потапа і Насті - "Ну какой же Новий год без дати? Без дати й?" :mrgreen:


І який це забудовник якщо не секрет?

Пару днів тому Авалон анонсував ньву чергу холідея. Не перший, не останній на однушки від 1150$. І здається ще навіть не починали рити
cactusua
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:56

Re: Тимчасово НЕ куупуємо для здачі в ОРЕНДУ нерухомість))

  cactusua написав:І який це забудовник якщо не секрет?
Та тут всі його знають))
На Р - починається, на іел - закінчується)))
Та вони просто понабирали об'єктів купу і тягнуть...
  cactusua написав:на однушки від 1150$. І здається ще навіть не починали рити
Крутяк)) - як то кажуть "я іпати не хотів!"©(за таку ціну) :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:44

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!

На скільки %% і від яких цін?

Бо у Львові, то ппц з цінами.

Я вже підозрюю, що є-оселя більше шкоди робить, ніж добра(не дає цінам просісти, а швидше, то ще й стимулює їх ріст)

Мабуть, поки не завершиться/заморозиться війна і поки курс не стане пА100 - буде і далі отака є-срака!© :mrgreen:
и чё ты ждёшь? хапай ещё 1-2 смарта.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:15

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Теремки і Голосуха - ціни вниз!!!

На скільки %% і від яких цін?

Бо у Львові, то ппц з цінами.

Я вже підозрюю, що є-оселя більше шкоди робить, ніж добра(не дає цінам просісти, а швидше, то ще й стимулює їх ріст)

Мабуть, поки не завершиться/заморозиться війна і поки курс не стане пА100 - буде і далі отака є-срака!© :mrgreen:
и чё ты ждёшь? хапай ещё 1-2 смарта.

За такие деньги покупать жилье в многоквартирном доме, хоть и в ближайшем, но пригороде??? Тут долярек прав 💯. Хуже разве только в каких-то прикиевских Ирпенях ))
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:17

  roberto dark написав:Хуже разве только в каких-то прикиевских Ирпенях ))
ирпеня выглядят намного лучше львова. скоро добавлю фоток посмотришь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:19

Львов - это как Лондон, Париж, Вена, а Ирпень дешёвая подделка(бутафория).))
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:20

  vitaliiangel написав:
  roberto dark написав:Хуже разве только в каких-то прикиевских Ирпенях ))
ирпеня выглядят намного лучше львова. скоро добавлю фоток посмотришь.

я розумію, що ти фанат Ірпеня, но не настільки ж. Львів краще виглядає ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:27

  Shaman написав:Львів краще виглядає
ты в Ирпене был? снежной зимой например.
vitaliiangel
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