Додано: Суб 09 гру, 2023 12:34

cactusua написав: Думав може Галжитлобуд, вони мабуть рекордсмени по затягуванню Думав може Галжитлобуд, вони мабуть рекордсмени по затягуванню

там би чимала сума б набігла і то КОЖНОМУ клієнту/інвестору!

невже не попадеться на якогось клієнта адвоката/юриста, який би зібрав всіх інвесторів і вжучив у суді забудовника по повній програмі за затягування?!

Ну, Ріел і до повномасштабної полюбляв затягувати на рік часуІ я не міг цих затягувань зрозуміти(ще до війни), якщо в ПД чітко прописано, що забудовник може затягнути/не вкластись в терміни до 3-х міс., а далі(якщо немає форс-мажорних обставин, як от зараз війна) за кожен день набігає пеня на користь клієнта!Тобто, до року часу,Я вже тут писав -