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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:34

Чому досі не вжучили жодного забудовника?

  cactusua написав:Думав може Галжитлобуд, вони мабуть рекордсмени по затягуванню
Ну, Ріел і до повномасштабної полюбляв затягувати на рік часу :)
І я не міг цих затягувань зрозуміти(ще до війни), якщо в ПД чітко прописано, що забудовник може затягнути/не вкластись в терміни до 3-х міс., а далі(якщо немає форс-мажорних обставин, як от зараз війна) за кожен день набігає пеня на користь клієнта!
Тобто, до року часу, там би чимала сума б набігла і то КОЖНОМУ клієнту/інвестору!
Я вже тут писав - невже не попадеться на якогось клієнта адвоката/юриста, який би зібрав всіх інвесторів і вжучив у суді забудовника по повній програмі за затягування?!
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:44

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  барабашов написав:Так у него ж с прочими пятнистыми мачо одна и та же шарманка в подкорке шоб мы с вами его подменили
А на гражданке 120тыс капать на карту уже не будут
Ну, і чого чекаєте?))
Вже б почали заробляти пА120К+ щомісяця і придивлятись собі на квартиркО в РибальСКАЙ! :)
  барабашов написав:Ему б ремонт ПФ у ЖД
Так на ремонт вже давно наскирдував!
Поки ти шмарклі в тилу жував - Успіх на передку НЕ дрімав! :lol:
  барабашов написав:и расширение своих 57метров хотя б как Сержику взагали б потянуть
Поправочка - 53м2
І, двоярусне ліжко - вирішує розширення жилплощі! :lol:
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Повідомлень: 5578
З нами з: 18.03.21
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Подякували: 843 раз.
 
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  #<1 ... 989990991992
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