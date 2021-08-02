Успіх написав:Ну, Ріел і до повномасштабної полюбляв затягувати на рік часу
І я не міг цих затягувань зрозуміти(ще до війни), якщо в ПД чітко прописано, що забудовник може затягнути/не вкластись в терміни до 3-х міс., а далі(якщо немає форс-мажорних обставин, як от зараз війна) за кожен день набігає пеня на користь клієнта!
Тобто, до року часу, там би чимала сума б набігла і то КОЖНОМУ клієнту/інвестору!
Я вже тут писав - невже не попадеться на якогось клієнта адвоката/юриста, який би зібрав всіх інвесторів і вжучив у суді забудовника по повній програмі за затягування?!
Та, є адвокати серед клієнтів. Ріел наче щось і заморозив.
Думаю адвокату простіше індивідуально притиснути Ріел і забрати своє.
Одному Ріел зможе віддати, а багатьом невідомо