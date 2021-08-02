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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:14

  Успіх написав:
  cactusua написав:Думав може Галжитлобуд, вони мабуть рекордсмени по затягуванню
Ну, Ріел і до повномасштабної полюбляв затягувати на рік часу :)
І я не міг цих затягувань зрозуміти(ще до війни), якщо в ПД чітко прописано, що забудовник може затягнути/не вкластись в терміни до 3-х міс., а далі(якщо немає форс-мажорних обставин, як от зараз війна) за кожен день набігає пеня на користь клієнта!
Тобто, до року часу, там би чимала сума б набігла і то КОЖНОМУ клієнту/інвестору!
Я вже тут писав - невже не попадеться на якогось клієнта адвоката/юриста, який би зібрав всіх інвесторів і вжучив у суді забудовника по повній програмі за затягування?!


Та, є адвокати серед клієнтів. Ріел наче щось і заморозив.

Думаю адвокату простіше індивідуально притиснути Ріел і забрати своє.
Одному Ріел зможе віддати, а багатьом невідомо
cactusua
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:32

Попит як на купівлю, так і на оренду квартир у Львові знизився, що вплинуло й на вартість житла. Наприклад, ті львів'яни, які хочуть зараз продати своє житло, змушені знижувати ціну.

https://realestate.24tv.ua/tsini-kvarti ... i_n2457647
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:56

Хіба курс пА 150 виправить ситуацію)))

  roberto dark написав:Попит як на купівлю, так і на оренду квартир у Львові знизився, що вплинуло й на вартість житла. Наприклад, ті львів'яни, які хочуть зараз продати своє житло, змушені знижувати ціну.

https://realestate.24tv.ua/tsini-kvarti ... i_n2457647

10% впала оренда
- і на 3-5% впали ціни на купівлю нерухомості...

3-5% - це ні про що!!!

От як буде - "впали ціни на 30-50%" - от тоді тільки буде проявлятись цікавість до нерухомості, а так - "тупик"© на ЛРЖН :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:08

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Попит як на купівлю, так і на оренду квартир у Львові знизився, що вплинуло й на вартість житла. Наприклад, ті львів'яни, які хочуть зараз продати своє житло, змушені знижувати ціну.

https://realestate.24tv.ua/tsini-kvarti ... i_n2457647

10% впала оренда
- і на 3-5% впали ціни на купівлю нерухомості...

3-5% - це ні про що!!!

От як буде - "впали ціни на 30-50%" - от тоді тільки буде проявлятись цікавість до нерухомості, а так - "тупик"© на ЛРЖН :mrgreen:

С того, що я бачу на ОЛХ, оренда в мому сегменті посіла на 15-10% з літа. Недавно Спілкувався з однією рієлторкою, яка видно здійснювала обдзвін, вияснювала чи вільні мої квартири. Підтвердила, що десь так і є девушки в хрущиках просіли на 1,5-2 кг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:19

Так що ви смажте, а рибу - підвезуть!©))

  Bolt написав:просіли
Нічого, от скоро приймуть закон про демобілізацію і як хлинуть чоловіки з баблом у тили навесні...
Як почнеться ріст цін на все і вся! :lol:

А там якщо ще й завершиться війна, то взагалі - іііііййййййюююююююхххххаааааааааааааа!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:07

  Успіх написав:
  Bolt написав:просіли
Нічого, от скоро приймуть закон про демобілізацію і як хлинуть чоловіки з баблом у тили навесні...
Як почнеться ріст цін на все і вся! :lol:

А там якщо ще й завершиться війна, то взагалі - іііііййййййюююююююхххххаааааааааааааа!!! :mrgreen:

Я би не резикнув таким здавати. ПТСР і всяке інше... 😏
Bolt
 
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  #<1 ... 989990991992
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