Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cactusua написав:Думав може Галжитлобуд, вони мабуть рекордсмени по затягуванню
Ну, Ріел і до повномасштабної полюбляв затягувати на рік часу І я не міг цих затягувань зрозуміти(ще до війни), якщо в ПД чітко прописано, що забудовник може затягнути/не вкластись в терміни до 3-х міс., а далі(якщо немає форс-мажорних обставин, як от зараз війна) за кожен день набігає пеня на користь клієнта! Тобто, до року часу, там би чимала сума б набігла і то КОЖНОМУ клієнту/інвестору! Я вже тут писав - невже не попадеться на якогось клієнта адвоката/юриста, який би зібрав всіх інвесторів і вжучив у суді забудовника по повній програмі за затягування?!
Та, є адвокати серед клієнтів. Ріел наче щось і заморозив.
Думаю адвокату простіше індивідуально притиснути Ріел і забрати своє. Одному Ріел зможе віддати, а багатьом невідомо
roberto dark написав:Попит як на купівлю, так і на оренду квартир у Львові знизився, що вплинуло й на вартість житла. Наприклад, ті львів'яни, які хочуть зараз продати своє житло, змушені знижувати ціну.
roberto dark написав:Попит як на купівлю, так і на оренду квартир у Львові знизився, що вплинуло й на вартість житла. Наприклад, ті львів'яни, які хочуть зараз продати своє житло, змушені знижувати ціну.
С того, що я бачу на ОЛХ, оренда в мому сегменті посіла на 15-10% з літа. Недавно Спілкувався з однією рієлторкою, яка видно здійснювала обдзвін, вияснювала чи вільні мої квартири. Підтвердила, що десь так і є девушки в хрущиках просіли на 1,5-2 кг.
roberto dark написав:Попит як на купівлю, так і на оренду квартир у Львові знизився, що вплинуло й на вартість житла. Наприклад, ті львів'яни, які хочуть зараз продати своє житло, змушені знижувати ціну.
Да сдаст за семь он Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать. $-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?
барабашов написав:Да сдаст за семь он Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать. $-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?
Та дело не в цене сдачи, а в наличии присуцтвия клиентов. Понаехавшие беженцы вместо того, чтобы арендовать.понакупали свеженастпоеных квартир в овноЖК по окраинам Львова буксов по 600-700 метр.