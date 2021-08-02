Успіх написав:

cactusua написав: А що думаєте про самого забудовника? Хочу якраз взяти 1к. в Басівці. Добудує? А що думаєте про самого забудовника? Хочу якраз взяти 1к. в Басівці. Добудує?

Bolt написав: Яка різниця. Нахиба воно треба?! Яка різниця. Нахиба воно треба?!

50/50А про самого забудовника треба дивитись скільки він проектів вже збудував/продав(я щойно глянув).То, наче, такий собі "середнячковий" забудовник.Я тільки розігнався плюсанути)) як тільки прийшла думка - "а раптом людина хоче купити для себе/щоб там жити, а грошей - не густо?"Але, все одно, якщо б навіть для себе (любить людина жити за містом), то я брав би готове. Або вже під завершення останньої черги всього об'єкту.Дивлюсь, цей забудовник в більшості полюбляє будувати в єпенях))І більшість його об'єктів - низької забудови(що наче і гуд, але...) Але цього разу він розігнався масштабно і заліз в найглибші єпеня))Я от трохи теж не розумію ЦА))І ще буде свій садочок, і грядочки під цибульку/часничок/петрушку))А якщо кортить саме такий формат, як пропонує забудовник - то ще раз кажу, що я б дочекався останньої черги, яку б почали зводити - тоді вже і купував.Ще хоч би солідний забудовник був би - типу Авалон, чи РіелКоротше, я б краще собі купив особняк зі ставком і садком