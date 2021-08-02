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А про самого забудовника треба дивитись скільки він проектів вже збудував/продав(я щойно глянув).
То, наче, такий собі "середнячковий" забудовник.Я тільки розігнався плюсанути)) як тільки прийшла думка - "а раптом людина хоче купити для себе/щоб там жити, а грошей - не густо?"
Але, все одно, якщо б навіть для себе (любить людина жити за містом), то я брав би готове. Або вже під завершення останньої черги всього об'єкту.
Дивлюсь, цей забудовник в більшості полюбляє будувати в єпенях))
І більшість його об'єктів - низької забудови(що наче і гуд, але...) Але цього разу він розігнався масштабно і заліз в найглибші єпеня))
Я от трохи теж не розумію ЦА))
Невже не краще купити собі стару хату у селі за копійки і збудувати поруч нормальну? І ще буде свій садочок, і грядочки під цибульку/часничок/петрушку))
А якщо кортить саме такий формат, як пропонує забудовник - то ще раз кажу, що я б дочекався останньої черги, яку б почали зводити - тоді вже і купував.
Ще хоч би солідний забудовник був би - типу Авалон, чи Ріел
Коротше, я б краще собі купив особняк зі ставком і садком
Краще купити стару, але нову не будувати.