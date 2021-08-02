RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:49

  Успіх написав:
  cactusua написав:А що думаєте про самого забудовника? Хочу якраз взяти 1к. в Басівці. Добудує?
50/50 :)
А про самого забудовника треба дивитись скільки він проектів вже збудував/продав(я щойно глянув).
То, наче, такий собі "середнячковий" забудовник.
  Bolt написав:Яка різниця. Нахиба воно треба?!
Я тільки розігнався плюсанути)) як тільки прийшла думка - "а раптом людина хоче купити для себе/щоб там жити, а грошей - не густо?"
Але, все одно, якщо б навіть для себе (любить людина жити за містом), то я брав би готове. Або вже під завершення останньої черги всього об'єкту.

Дивлюсь, цей забудовник в більшості полюбляє будувати в єпенях))
І більшість його об'єктів - низької забудови(що наче і гуд, але...) Але цього разу він розігнався масштабно і заліз в найглибші єпеня))

Я от трохи теж не розумію ЦА))
Невже не краще купити собі стару хату у селі за копійки і збудувати поруч нормальну? І ще буде свій садочок, і грядочки під цибульку/часничок/петрушку))

А якщо кортить саме такий формат, як пропонує забудовник - то ще раз кажу, що я б дочекався останньої черги, яку б почали зводити - тоді вже і купував.
Ще хоч би солідний забудовник був би - типу Авалон, чи Ріел ;)

Коротше, я б краще собі купив особняк зі ставком і садком ;) :D

Краще купити стару, але нову не будувати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33657
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:03

  Успіх написав:На днях телефонував до свого забудовника, який 2міс тому казав/обіцяв, що "до кінця року - точно/приточно здамо Вашу чергу!" :mrgreen:
А тут телефоную і чую у відповідь НОВУ дату🤦🤦‍♂️🤦🏻🙃 :mrgreen:

Щось згадалась новорічна пісенька Потапа і Насті - "Ну какой же Новий год без дати? Без дати й?" :mrgreen:

Забудовник не просить ще доплатити за м2, так як за той час затримки "все подорожало"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33657
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 17:30

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  барабашов написав:Да сдаст за семь он
Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать.
$-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?

Ну раз Барабашов не може заснути в третій годині ночі, а думає про смарт і бізнес Успіха - то ладно вже, розкажу :D
1. Вікна там ще минулої осені, чи зими встановили. Фасад теж давно зробили.
Та й взагалі, там майже все готово.
Бо я недавно телефонував, то вони мені сказали/пояснили, чому до кінця цього року не завершили.
Кажуть: "- ми не добрали інвесторів, тому прийшлось затягнути здачу. Будинок готовий, лише потрібно встановити лічильники і зробити "якісь там" документи і все - будемо підписувати Основні договора орієнтовно в лютому, а на ремонти запускати - у березні".
2. Бізнес. Швидше мертвий, ніж живий :mrgreen:
Тато його "тягнув" лише по вихідних і то лише з кінця весни до середини осені (минулого року - так само). Решта часу - там закрито.
Дружина не має здоров'я вести бізнес( ледве з двома дітьми справляється і своєю роботою вчителя)

Але тато - молодець! Вже десь приблизно 3/4 товару розпродав!
Я, як був у відпустці, думав піти в Податкову і закрити ПП.
Але, подумавши, що в Податковій подані папери/заяви з копіями певних доків, що я з початку повномасштабної - на фронті. Тому проблем зі штрафами не повинно бути.
Плюс, домовленість по оренді, що я нічого не сплачую і нічого мені не нарахують, поки я на фронті(так було запропоновано орендодавцем, бо в іншому разі - я б зразу закрив ТТ(торгову точку) і весь товар просив би тата завести собі в підвал і на балкон) :D

Тому, якось так
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 18.03.21
Подякував: 215 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 17:54

"Ти нє пАвЄріш!"!))

  flyman написав:Забудовник не просить ще доплатити за м2, так як за той час затримки "все подорожало"?
Просили! :D
Але...
Але трохи було по іншому ;)

Кинули мені на Вайбер (а я з ними тільки по Вайберу спілкуюсь, бо моб.звязок не завжди є) ще мені в кінці літа - "тут у Вашій черзі завершили робити заміри метражу... бла-бла-бла... - вийшло що у Вас на 1м більше(там 1м і трошки) - тож потрібно сплатити за "надлишковий метраж"..."
Але!
Але по тій ціні, яка була вказана у ПД!
Тобто, по "старій" ціні!
Тож у ПД ціна м2 щось 16Кгрн і трошки.
Тож там вийшла доплата щось 19К і трошки - сплатила моя дружина через касу банку по моєму нотаріально-завіреному(як я був у відпустці) дорученню.

Тож, не такий вже і поганий забудовник :lol:
Хоч і постійно(до війни - також) затягує с.чий син :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 18.03.21
Подякував: 215 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 990991992993
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 823, 824, 825
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8248 6807256
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 15:51
BIGor
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2445, 2446, 2447
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24466 16396446
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 01:20
UA
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 52, 53, 54
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
534 181061
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 09:47
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1015)
24.12.2023 15:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.