Додано: Нед 24 гру, 2023 17:30

барабашов написав: Да сдаст за семь он

Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать.

$-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет? Да сдаст за семь онЛибо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать.$-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?

Ну раз Барабашов не може заснути в третій годині ночі, а думає про смарт і бізнес Успіха - то ладно вже, розкажу1. Вікна там ще минулої осені, чи зими встановили. Фасад теж давно зробили.Та й взагалі, там майже все готово.Бо я недавно телефонував, то вони мені сказали/пояснили, чому до кінця цього року не завершили.Кажуть: "- ми не добрали інвесторів, тому прийшлось затягнути здачу. Будинок готовий, лише потрібно встановити лічильники і зробити "якісь там" документи і все - будемо підписувати Основні договора орієнтовно в лютому, а на ремонти запускати - у березні".2. Бізнес. Швидше мертвий, ніж живийТато його "тягнув" лише по вихідних і то лише з кінця весни до середини осені (минулого року - так само). Решта часу - там закрито.Дружина не має здоров'я вести бізнес( ледве з двома дітьми справляється і своєю роботою вчителя)Але тато - молодець! Вже десь приблизно 3/4 товару розпродав!Я, як був у відпустці, думав піти в Податкову і закрити ПП.Але, подумавши, що в Податковій подані папери/заяви з копіями певних доків, що я з початку повномасштабної - на фронті. Тому проблем зі штрафами не повинно бути.Плюс, домовленість по оренді, що я нічого не сплачую і нічого мені не нарахують, поки я на фронті(так було запропоновано орендодавцем, бо в іншому разі - я б зразу закрив ТТ(торгову точку) і весь товар просив би тата завести собі в підвал і на балкон)Тому, якось так