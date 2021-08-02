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cactusua написав:А що думаєте про самого забудовника? Хочу якраз взяти 1к. в Басівці. Добудує?
50/50 А про самого забудовника треба дивитись скільки він проектів вже збудував/продав(я щойно глянув). То, наче, такий собі "середнячковий" забудовник.
Bolt написав:Яка різниця. Нахиба воно треба?!
Я тільки розігнався плюсанути)) як тільки прийшла думка - "а раптом людина хоче купити для себе/щоб там жити, а грошей - не густо?" Але, все одно, якщо б навіть для себе (любить людина жити за містом), то я брав би готове. Або вже під завершення останньої черги всього об'єкту.
Дивлюсь, цей забудовник в більшості полюбляє будувати в єпенях)) І більшість його об'єктів - низької забудови(що наче і гуд, але...) Але цього разу він розігнався масштабно і заліз в найглибші єпеня))
Я от трохи теж не розумію ЦА)) Невже не краще купити собі стару хату у селі за копійки і збудувати поруч нормальну? І ще буде свій садочок, і грядочки під цибульку/часничок/петрушку))
А якщо кортить саме такий формат, як пропонує забудовник - то ще раз кажу, що я б дочекався останньої черги, яку б почали зводити - тоді вже і купував. Ще хоч би солідний забудовник був би - типу Авалон, чи Ріел
Коротше, я б краще собі купив особняк зі ставком і садком
барабашов написав:Да сдаст за семь он Либо ишак сдохнет(и курс сделает эти семь соткой +-), тут главное чтоб ремонт был максимально дешёвым и вандалоустойчивым, или падишах(с заменой первых трёх букв на мавзолее) и семь будет средней пенсией, а кассир АТБ при курсе 40 там будет на руки от 20кгрн получать. $-чик, а кто ремонт прелести будет курировать если дембель чуть затянут, или там до запуска на ремонты ещё далеко(дом хоть внешне домучали, окна там,утепление есть?)? И как с бизнесом что типа папа курирует, сдыхает или свернули уже или жена потихоньку тянет?
Ну раз Барабашов не може заснути в третій годині ночі, а думає про смарт і бізнес Успіха - то ладно вже, розкажу 1. Вікна там ще минулої осені, чи зими встановили. Фасад теж давно зробили. Та й взагалі, там майже все готово. Бо я недавно телефонував, то вони мені сказали/пояснили, чому до кінця цього року не завершили. Кажуть: "- ми не добрали інвесторів, тому прийшлось затягнути здачу. Будинок готовий, лише потрібно встановити лічильники і зробити "якісь там" документи і все - будемо підписувати Основні договора орієнтовно в лютому, а на ремонти запускати - у березні". 2. Бізнес. Швидше мертвий, ніж живий Тато його "тягнув" лише по вихідних і то лише з кінця весни до середини осені (минулого року - так само). Решта часу - там закрито. Дружина не має здоров'я вести бізнес( ледве з двома дітьми справляється і своєю роботою вчителя)
Але тато - молодець! Вже десь приблизно 3/4 товару розпродав! Я, як був у відпустці, думав піти в Податкову і закрити ПП. Але, подумавши, що в Податковій подані папери/заяви з копіями певних доків, що я з початку повномасштабної - на фронті. Тому проблем зі штрафами не повинно бути. Плюс, домовленість по оренді, що я нічого не сплачую і нічого мені не нарахують, поки я на фронті(так було запропоновано орендодавцем, бо в іншому разі - я б зразу закрив ТТ(торгову точку) і весь товар просив би тата завести собі в підвал і на балкон)
flyman написав:Забудовник не просить ще доплатити за м2, так як за той час затримки "все подорожало"?
Просили! Але... Але трохи було по іншому
Кинули мені на Вайбер (а я з ними тільки по Вайберу спілкуюсь, бо моб.звязок не завжди є) ще мені в кінці літа - "тут у Вашій черзі завершили робити заміри метражу... бла-бла-бла... - вийшло що у Вас на 1м більше(там 1м і трошки) - тож потрібно сплатити за "надлишковий метраж"..." Але! Але по тій ціні, яка була вказана у ПД! Тобто, по "старій" ціні! Тож у ПД ціна м2 щось 16Кгрн і трошки. Тож там вийшла доплата щось 19К і трошки - сплатила моя дружина через касу банку по моєму нотаріально-завіреному(як я був у відпустці) дорученню.
Тож, не такий вже і поганий забудовник Хоч і постійно(до війни - також) затягує с.чий син
Пане Успіх! Не хвилюйтеся! Ми вже звикли до того, що люди, які не мають ніякого відношення ні до фронту, ні до інвестицій, ні до Львова, більше всього хвилюються про фронт, про інвестиції та про Львів… Давно це повелося на Фінансовому форумі України. Ви ж не забули, які більше всього на світі про вашу інвестицію у Львові хвилювався один пан з Ізраїля…
Успіх написав:Тож, не такий вже і поганий забудовник Хоч і постійно(до війни - також) затягує с.чий син
вот смотри 2 чека из эпицентра. товар один и тот же. Разница цен более чем в 2 раза. за неполных 2 года (доллар подорожал на 30%). Твой застройщик тебя просто грабит.
Если в 2022 ты бы мог сделать ремонт за 10куе сейчас он тебе обойдется в 15-16куе. Аренда в долларах наоборот упала (по крайней мере у меня). Тут канешно есть писатели у которых аренда в долларах довоенная. Но это звиздёжь. В лучшем случае довоенная гривневая цена. Что кстати тоже убыток, учитывая цены на ремонт и материалы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 24 гру, 2023 20:27, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Забудовник не просить ще доплатити за м2, так як за той час затримки "все подорожало"?
Просили! Але... Але трохи було по іншому
Кинули мені на Вайбер (а я з ними тільки по Вайберу спілкуюсь, бо моб.звязок не завжди є) ще мені в кінці літа - "тут у Вашій черзі завершили робити заміри метражу... бла-бла-бла... - вийшло що у Вас на 1м більше(там 1м і трошки) - тож потрібно сплатити за "надлишковий метраж"..." Але! Але по тій ціні, яка була вказана у ПД! Тобто, по "старій" ціні! Тож у ПД ціна м2 щось 16Кгрн і трошки. Тож там вийшла доплата щось 19К і трошки - сплатила моя дружина через касу банку по моєму нотаріально-завіреному(як я був у відпустці) дорученню.
Тож, не такий вже і поганий забудовник Хоч і постійно(до війни - також) затягує с.чий син