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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:49

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Если в 2022 ты бы мог
...залишитись вдома, то може і так - був би дуже злий на забудовника.

А так, як я вже 22міс на фронті, то таке, як "затримка здачі новобудови" - давно-давним перейшло в розряд "мЄлочі жизні"! :D

Пане Успіх!
То панове вам заздрять, що ви на фронті та їх рятуєте, а їм не повезло: не взяли…
akurt
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  #<1 ... 991992993994
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