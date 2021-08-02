RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:49

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Если в 2022 ты бы мог
...залишитись вдома, то може і так - був би дуже злий на забудовника.

А так, як я вже 22міс на фронті, то таке, як "затримка здачі новобудови" - давно-давним перейшло в розряд "мЄлочі жизні"! :D

Пане Успіх!
То панове вам заздрять, що ви на фронті та їх рятуєте, а їм не повезло: не взяли…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8996
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3424 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5838
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:10

  Успіх написав:Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?

Долярчик, бачу не тільки ви бвгаєте з купою грошей и не знаєте куди їх прилаштувати.
В мене он орендар аргументуючи, що він орендує гараж в мене вже 9-ть років(тобто орендою платою сплатив вже майже повну вартість) хоче його купити. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2669
З нами з: 09.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 991992993994
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 831, 832, 833
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8324 6821508
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2024 20:26
stm
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24510 16427032
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2024 17:56
airmax78
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 52, 53, 54
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
534 182646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 09:47
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.