Пане Успіх!
То панове вам заздрять, що ви на фронті та їх рятуєте, а їм не повезло: не взяли…
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 12:49
Пане Успіх!
То панове вам заздрять, що ви на фронті та їх рятуєте, а їм не повезло: не взяли…
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:10
Долярчик, бачу не тільки ви бвгаєте з купою грошей и не знаєте куди їх прилаштувати.
В мене он орендар аргументуючи, що він орендує гараж в мене вже 9-ть років(тобто орендою платою сплатив вже майже повну вартість) хоче його купити. 😏
Додано: Сер 10 січ, 2024 23:19
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