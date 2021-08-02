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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29
Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?
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Успіх
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Додано: Сер 10 січ, 2024 21:10
Успіх написав:
Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?
Долярчик, бачу не тільки ви бвгаєте з купою грошей и не знаєте куди їх прилаштувати.
В мене он орендар аргументуючи, що він орендує гараж в мене вже 9-ть років(тобто орендою платою сплатив вже майже повну вартість) хоче його купити. 😏
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Bolt
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Додано: Сер 10 січ, 2024 23:19
Успіх написав:
Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?
Ви купляєте, чи продаєте?
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flyman
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:56
Bolt написав:
не знаєте куди їх прилаштувати.
Це я в жовтні/листопаді(коли завершувались мої жирні гривнедепо) думав куди прилаштувати.
Навіть, думав дружину підв'язати до є-оселі і взяти ще 1 смарт...
Але, все добре обдумавши, вирішив бетон не брати!
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:48
Поставив Вам "плюс": мудре рішення... Лізьте тільки в долари...
Часи такі...
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akurt
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