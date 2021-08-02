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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:10

  Успіх написав:Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?

Долярчик, бачу не тільки ви бвгаєте з купою грошей и не знаєте куди їх прилаштувати.
В мене он орендар аргументуючи, що він орендує гараж в мене вже 9-ть років(тобто орендою платою сплатив вже майже повну вартість) хоче його купити. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:19

  Успіх написав:Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?

Ви купляєте, чи продаєте?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:не знаєте куди їх прилаштувати.
Це я в жовтні/листопаді(коли завершувались мої жирні гривнедепо) думав куди прилаштувати.
Навіть, думав дружину підв'язати до є-оселі і взяти ще 1 смарт...
Але, все добре обдумавши, вирішив бетон не брати!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:48

Поставив Вам "плюс": мудре рішення... Лізьте тільки в долари...
Часи такі...
akurt
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  #<1 ... 991992993994
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