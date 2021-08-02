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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:10

  Успіх написав:Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?

Долярчик, бачу не тільки ви бвгаєте з купою грошей и не знаєте куди їх прилаштувати.
В мене он орендар аргументуючи, що він орендує гараж в мене вже 9-ть років(тобто орендою платою сплатив вже майже повну вартість) хоче його купити. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:19

  Успіх написав:Як там "зимові ціни" на нерухомість, після недавніх прильотів і анонсу закону про мобілізацію?

Ви купляєте, чи продаєте?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:не знаєте куди їх прилаштувати.
Це я в жовтні/листопаді(коли завершувались мої жирні гривнедепо) думав куди прилаштувати.
Навіть, думав дружину підв'язати до є-оселі і взяти ще 1 смарт...
Але, все добре обдумавши, вирішив бетон не брати!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:48

Поставив Вам "плюс": мудре рішення... Лізьте тільки в долари...
Часи такі...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:16

  akurt написав:Поставив Вам "плюс": мудре рішення... Лізьте тільки в долари...
Часи такі...


При постійному рості цін не дуже то логічно. Минулої осені дивився в Ужгороді можна було взяти 1к десь за 22, цієї осені те саме перепродають за 33. Здача десь на весну.
Отже не вкладені 22$ за рік дали десь мінус 33%
cactusua
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 10:51

  cactusua написав:
  akurt написав:Поставив Вам "плюс": мудре рішення... Лізьте тільки в долари...
Часи такі...


При постійному рості цін не дуже то логічно. Минулої осені дивився в Ужгороді можна було взяти 1к десь за 22, цієї осені те саме перепродають за 33. Здача десь на весну.
Отже не вкладені 22$ за рік дали десь мінус 33%

Ніт, просто ви зекономили 22 тисячі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:35

  cherchiltank написав:
  cactusua написав:
  akurt написав:Поставив Вам "плюс": мудре рішення... Лізьте тільки в долари...
Часи такі...


При постійному рості цін не дуже то логічно. Минулої осені дивився в Ужгороді можна було взяти 1к десь за 22, цієї осені те саме перепродають за 33. Здача десь на весну.
Отже не вкладені 22$ за рік дали десь мінус 33%

Ніт, просто ви зекономили 22 тисячі)


Тема про інвестування в нерухомість з метою отримання прибутку.

А дійшли до того, що краще не ризикувати, хай лежать під прдушкою.

І що буде з цими "зекономленими" 22 у.о. через ще пару років?
cactusua
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 07:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А що буде з нерухомістю через пару років?)
cherchiltank
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