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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 10:09
cactusua написав: cherchiltank написав:
А що буде з нерухомістю через пару років?)
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.
Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.
Все залежить від "скільки у вас тих грошей?"
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:16
Успіх написав: cactusua написав: cherchiltank написав:
А що буде з нерухомістю через пару років?)
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.
Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.
Все залежить від "скільки у вас тих грошей?"
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 12:23
Shaman написав:
до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
1. З якою метою цікавитесь?
2. Щаблинки з якого боку рахуєте?
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