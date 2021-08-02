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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:09

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  cactusua написав:
  cherchiltank написав:А що буде з нерухомістю через пару років?)


Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:16

  Успіх написав:
  cactusua написав:
  cherchiltank написав:А що буде з нерухомістю через пару років?)


Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...

до якої щаблинки дійшли? друга, третя? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:23

Re: Купуємо після війн для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомі

  Shaman написав:до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
1. З якою метою цікавитесь? :)
2. Щаблинки з якого боку рахуєте? :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:15

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  cactusua написав:
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...

до якої щаблинки дійшли? друга, третя? ;)

До середньої, як не рахуй.
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