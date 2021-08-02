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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:09

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  cactusua написав:
  cherchiltank написав:А що буде з нерухомістю через пару років?)


Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:16

  Успіх написав:
  cactusua написав:
  cherchiltank написав:А що буде з нерухомістю через пару років?)


Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...

до якої щаблинки дійшли? друга, третя? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:23

Re: Купуємо після війн для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомі

  Shaman написав:до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
1. З якою метою цікавитесь? :)
2. Щаблинки з якого боку рахуєте? :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:15

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  cactusua написав:
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...

до якої щаблинки дійшли? друга, третя? ;)

До середньої, як не рахуй.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:45

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:До середньої
Якось так))

Що в нас зараз там з роботою?(Ви ж періодично шукаєте роботу?)
Є багато різних вакансій?

А то кажуть, що робочих рук бракує, бо бусики незламності гарно працюють))

А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців :)

Які сайти порадите?

Бо свій бізнес - я вирішив закривати(там і закривати вже немає дуже що :) - залишилось "на око" може десь 25-30% всього товару... - на приблизну загальну вартість, десь як оплата 1міс. на вогневій ;) )
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  cactusua написав:При постійному рості цін не дуже то логічно. Минулої осені дивився в Ужгороді можна було взяти 1к десь за 22, цієї осені те саме перепродають за 33. Здача десь на весну.
Отже не вкладені 22$ за рік дали десь мінус 33%

Моя квартира в Ужгороді за період активної війни виросла більш ніж вдвічі (в доларовому еквіваленті), але потроху почала просідати, пік був влітку 2023.
Але вважаю всі ці +100% -33% слід рахувати тільки по факту купілі-продажу, а не в процесі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:08

  Успіх написав:
  Bolt написав:До середньої
Якось так))

Що в нас зараз там з роботою?(Ви ж періодично шукаєте роботу?)
Є багато різних вакансій?

А то кажуть, що робочих рук бракує, бо бусики незламності гарно працюють))

А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців :)

Які сайти порадите?

Бо свій бізнес - я вирішив закривати(там і закривати вже немає дуже що :) - залишилось "на око" може десь 25-30% всього товару... - на приблизну загальну вартість, десь як оплата 1міс. на вогневій ;) )

То, через ОЛХ збираю різне барахло, яке можна монетизувати, потім або розбираю на метал, або перепродую.7-8 кг в місяць витягую. Назбиралось 20 кг міді поїду здам за 5 кг. Чорнина пішла трохи до гори, цікавіше стало. Сьогодня, поки малий був в репетитора, забрав поруч газову плиту з хорошим алюмініевим карнізом, який здав по ціні алю профілі. Короче за пів години роботи(бо латуні крани поки познімав з плити , бо латунь по 160, грн) десь триста гривень, як з куща.Недавно фартануло, фірму закривали, що підтримкою 1С займалась, через ОЛХ віддавали різне. Приїхав накидав різного майже цілу машину, навіть сервак був(загнав вже за 800 грн на Київ), відях штук 8 і тп
Щоб дружина не совалась на ту довбану роботу, де начальница змусила перед новим роком написати заяву на ЗМЕНШЕННЯ ЗП🤦‍♂️бо план не виконують, а потім по тій же причині написали за власний рахунок, ще на два тижня .Короче, я прикинув що з зароблених нею в день 450 грн ЗП , я потрачу 200 грн, щоб зранку завезти її до трамваю, а вечором забрати +трамвай зараз не дешевий. Короче позвонили сімейному, пішла на лікарняний. Пішли вони нахер поци.
Добре, що з оренди 23 к йде, а то був би пісец. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:28

  Успіх написав:
  Bolt написав:До середньої
Якось так))

Що в нас зараз там з роботою?(Ви ж періодично шукаєте роботу?)
Є багато різних вакансій?

А то кажуть, що робочих рук бракує, бо бусики незламності гарно працюють))

А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців :)

Які сайти порадите?

Бо свій бізнес - я вирішив закривати(там і закривати вже немає дуже що :) - залишилось "на око" може десь 25-30% всього товару... - на приблизну загальну вартість, десь як оплата 1міс. на вогневій ;) )
Не переживайте завжди можна знайти роботу по фасуванню товарів на Полицях супермаркетів від 10.000 до 15.000₴ грн / міс роботи повно , середня з/п 14-15
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