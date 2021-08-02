Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:08

Успіх написав: Bolt написав: До середньої До середньої Якось так))



Що в нас зараз там з роботою?(Ви ж періодично шукаєте роботу?)

Є багато різних вакансій?



А то кажуть, що робочих рук бракує, бо бусики незламності гарно працюють))



А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців



Які сайти порадите?



Бо свій бізнес - я вирішив закривати(там і закривати вже немає дуже що - залишилось "на око" може десь 25-30% всього товару... - на приблизну загальну вартість, десь як оплата 1міс. на вогневій ) Якось так))Що в нас зараз там з роботою?(Ви ж періодично шукаєте роботу?)Є багато різних вакансій?А то кажуть, що робочих рук бракує, бо бусики незламності гарно працюють))А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавцівЯкі сайти порадите?Бо свій бізнес - я вирішив закривати(там і закривати вже немає дуже що- залишилось "на око" може десь 25-30% всього товару... - на приблизну загальну вартість, десь як оплата 1міс. на вогневій

То, через ОЛХ збираю різне барахло, яке можна монетизувати, потім або розбираю на метал, або перепродую.7-8 кг в місяць витягую. Назбиралось 20 кг міді поїду здам за 5 кг. Чорнина пішла трохи до гори, цікавіше стало. Сьогодня, поки малий був в репетитора, забрав поруч газову плиту з хорошим алюмініевим карнізом, який здав по ціні алю профілі. Короче за пів години роботи(бо латуні крани поки познімав з плити , бо латунь по 160, грн) десь триста гривень, як з куща.Недавно фартануло, фірму закривали, що підтримкою 1С займалась, через ОЛХ віддавали різне. Приїхав накидав різного майже цілу машину, навіть сервак був(загнав вже за 800 грн на Київ), відях штук 8 і тпЩоб дружина не совалась на ту довбану роботу, де начальница змусила перед новим роком написати заяву на ЗМЕНШЕННЯ ЗП🤦‍♂️бо план не виконують, а потім по тій же причині написали за власний рахунок, ще на два тижня .Короче, я прикинув що з зароблених нею в день 450 грн ЗП , я потрачу 200 грн, щоб зранку завезти її до трамваю, а вечором забрати +трамвай зараз не дешевий. Короче позвонили сімейному, пішла на лікарняний. Пішли вони нахер поци.Добре, що з оренди 23 к йде, а то був би пісец. 😟