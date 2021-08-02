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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:38
Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 11:01
Bolt написав:
Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
Bolt написав:
ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем!
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