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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:38

  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:01

  Bolt написав:Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
  Bolt написав:ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:50

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?

С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:59

  Успіх написав:
  Bolt написав:Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
  Bolt написав:ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем! :lol:

Не получиться, охоронних негайно мусить підбігти то касира на окрик,, охорона-відміна"А якщо мені, як раз в цей час когось треба буде везти?
В ТЦК в 21 році ходив, виписувався від мами, щоб вона субсидію могла оформити.
А зара, якщо піду, то звичайно через тиждень під Авдіївкою не опинюсь, спочатку в Одеську сухопутку заженуть (не в Львівську, щоб не втік відразу) на тримісячну подготовку(як офіцера запаса), а потім вже під Авдіївку.
Bolt
 
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