не только своих?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:38
Додано: Суб 20 січ, 2024 11:01
Додано: Суб 20 січ, 2024 13:50
Додано: Суб 20 січ, 2024 13:59
Не получиться, охоронних негайно мусить підбігти то касира на окрик,, охорона-відміна"А якщо мені, як раз в цей час когось треба буде везти?
В ТЦК в 21 році ходив, виписувався від мами, щоб вона субсидію могла оформити.
А зара, якщо піду, то звичайно через тиждень під Авдіївкою не опинюсь, спочатку в Одеську сухопутку заженуть (не в Львівську, щоб не втік відразу) на тримісячну подготовку(як офіцера запаса), а потім вже під Авдіївку.
Додано: Суб 20 січ, 2024 14:58
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Та що ви тої Авдіївки боїтесь?(і то навряд, чи саме туди попадете)
Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло!
І нічого, вижив!
Я більше скажу - то спочатку пару днів було страшно від невідомості...
А потім, як бачили і чули купу різної вогневої підтримки, то вже і не так страшно було, а переважно і весело, як наші(і ми в тому числі) гатять по роках з різної закордонної техніки, чуть не з кожного куща!
А от страшно було влітку і на початку осені 2023(тобто пів року тому) на Херсонщині, коли вогнева підтримка була мінімальна, а нас обстрілювали "вздовж і впоперек"!
Декілька разів хлопці попадали в лікарню з контузією...
Так що не завжди пекло там, де всі трублять!
|