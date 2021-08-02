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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:38
Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 20 січ, 2024 11:01
Bolt написав:
Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
Bolt написав:
ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем!
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Додано: Суб 20 січ, 2024 13:50
vitaliiangel написав: Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
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Bolt
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Додано: Суб 20 січ, 2024 13:59
Успіх написав: Bolt написав:
Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
Bolt написав:
ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем!
Не получиться, охоронних негайно мусить підбігти то касира на окрик,, охорона-відміна"А якщо мені, як раз в цей час когось треба буде везти?
В ТЦК в 21 році ходив, виписувався від мами, щоб вона субсидію могла оформити.
А зара, якщо піду, то звичайно через тиждень під Авдіївкою не опинюсь, спочатку в Одеську сухопутку заженуть (не в Львівську, щоб не втік відразу) на тримісячну подготовку(як офіцера запаса), а потім вже під Авдіївку.
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Bolt
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Додано: Суб 20 січ, 2024 14:58
Bolt написав:
а потім вже під Авдіївку
Та що ви тої Авдіївки боїтесь?(і то навряд, чи саме туди попадете)
Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло!
І нічого, вижив!
Я більше скажу - то спочатку пару днів було страшно від невідомості...
А потім, як бачили і чули купу різної вогневої підтримки, то вже і не так страшно було, а переважно і весело, як наші(і ми в тому числі) гатять по роках з різної закордонної техніки, чуть не з кожного куща!
А от страшно було влітку і на початку осені 2023(тобто пів року тому) на Херсонщині, коли вогнева підтримка була мінімальна, а нас обстрілювали "вздовж і впоперек"!
Декілька разів хлопці попадали в лікарню з контузією...
Так що не завжди пекло там, де всі трублять!
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Додано: Нед 21 січ, 2024 14:14
Успіх написав: Bolt написав:
а потім вже під Авдіївку
Та що ви тої Авдіївки боїтесь?(і то навряд, чи саме туди попадете)
Он я рік тому був під Бахмутом, коли з усіх труб кричали, що там пекло!
І нічого, вижив!
Я більше скажу - то спочатку пару днів було страшно від невідомості...
А потім, як бачили і чули купу різної вогневої підтримки, то вже і не так страшно було, а переважно і весело, як наші(і ми в тому числі) гатять по роках з різної закордонної техніки, чуть не з кожного куща!
А от страшно було влітку і на початку осені 2023(тобто пів року тому) на Херсонщині, коли вогнева підтримка була мінімальна, а нас обстрілювали "вздовж і впоперек"!
Декілька разів хлопці попадали в лікарню з контузією...
Так що не завжди пекло там, де всі трублять!
Кажуть гірше всього попасти не в штурмовики, а в тих, хто закріплюється після штурмовиків-по них гатять зі всього.
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Bolt
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