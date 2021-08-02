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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:38

  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:01

  Bolt написав:Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
  Bolt написав:ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:50

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?

С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:14

Bolt таксувати вигідно при умові що ви маєте своє авто і на своєму авто
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:17

  Успіх написав:
  Bolt написав:Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
  Bolt написав:ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем! :lol:

Ми оцінили смайлик в кінці повідомлення. Явка в тцк це 99,99% путівка на фронт, а той 0.01% це блат/ корупція , або занесення документів про бронювання
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:19

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?

С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟

Їздити на сервісах uklon bolt 838 можна навіть на всіх разом і якщо на своєму авто то досить непогано скажімо так я знаю водіїв які роблять 30 і більше поїздок в день при тому що працюють на орендованому авто і віддають до 75% від вартості замовлення і при цьому ще умудряються якось заробляти
Звісно це газ а якщо ви ще й брендуєте своє авто то будете мати ще додаткові бонуси порядка 10 грн за кожну поїздку а також навіть без брендування будете мати хороші знижки на газ приблизно на дві гривні більше ніж звичайні знижки по звичайним дисконтним картам
yama
 
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  #<1 ... 993994995996
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