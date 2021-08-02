|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:38
Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21803
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2361 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 11:01
Bolt написав:
Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
Bolt написав:
ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5909
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 13:50
vitaliiangel написав: Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2704
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 05:14
Bolt таксувати вигідно при умові що ви маєте своє авто і на своєму авто
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4613
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8915 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 05:17
Успіх написав: Bolt написав:
Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
Bolt написав:
ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем!
Ми оцінили смайлик в кінці повідомлення. Явка в тцк це 99,99% путівка на фронт, а той 0.01% це блат/ корупція , або занесення документів про бронювання
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4613
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8915 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 05:19
Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав:
тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
Їздити на сервісах uklon bolt 838 можна навіть на всіх разом і якщо на своєму авто то досить непогано скажімо так я знаю водіїв які роблять 30 і більше поїздок в день при тому що працюють на орендованому авто і віддають до 75% від вартості замовлення і при цьому ще умудряються якось заробляти
Звісно це газ а якщо ви ще й брендуєте своє авто то будете мати ще додаткові бонуси порядка 10 грн за кожну поїздку а також навіть без брендування будете мати хороші знижки на газ приблизно на дві гривні більше ніж звичайні знижки по звичайним дисконтним картам
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4613
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8915 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 07:35
yama написав: Bolt написав:
[quote="5675980:vitaliiangel
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
Їздити на сервісах uklon bolt 838 можна навіть на всіх разом і якщо на своєму авто то досить непогано скажімо так я знаю водіїв які роблять 30 і більше поїздок в день при тому що працюють на орендованому авто і віддають до 75% від вартості замовлення і при цьому ще умудряються якось заробляти
Звісно це газ а якщо ви ще й брендуєте своє авто то будете мати ще додаткові бонуси порядка 10 грн за кожну поїздку а також навіть без брендування будете мати хороші знижки на газ приблизно на дві гривні більше ніж звичайні знижки по звичайним дисконтним картам
Я не хочу постійно тим займатись, але, як було раніше: їдеш,на узбіччі рукою махнули, підвіз бульш-менш по дорозі.Але зараз, як раз в рік вдається таким Макаром когось підвезти то добре.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2704
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 08:38
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2704
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:28
Bolt написав:
Я не хочу постійно тим займатись, але, як було раніше: їдеш,на узбіччі рукою махнули, підвіз бульш-менш по дорозі.Але зараз, як раз в рік вдається таким Макаром когось підвезти то добре.
хто хочеш шукає можливості , а хто не хоче шукає відмазки причини. Банальна причина лінь.
На своєму авто ВИ можете працювати хоч 1 годину в місяць хоч на болті хоч на уклоні хоч на 838 чи ще десь , вас ніхто не примушує гарцувати по 10-12 годин на добу !
Навіщо я вас в чомусь переконую
таке враження що це мені треба
ваше право ваше бажання я вам підказав де можна брати до 30 тис в міс чистими якщо гарцувати по 12 годин і далі вниз пропорційно , повторюсь 30 тис\міс реально при 30-35 замовленнях в день при 1-2 вихідних в тиждень, а за 6 годин в день 15 в міс можна мати чистими легко. Я знаю про що кажу .
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4613
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8915 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 23 січ, 2024 15:38
Успіх написав:
А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців
Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
fis, дубль-дваviewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8409
|6834960
|
Вів 23 січ, 2024 14:53
akurt
|
|24528
|16450577
|
|
|536
|186270
|
|