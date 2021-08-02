RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:38

  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21803
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2361 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:01

  Bolt написав:Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
  Bolt написав:ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5909
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:50

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?

С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟
Bolt
 
Повідомлень: 2704
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:14

Bolt таксувати вигідно при умові що ви маєте своє авто і на своєму авто
yama
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8915 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:17

  Успіх написав:
  Bolt написав:Та і на роботу вже не дуже в моєму похилому віці беруть,
Охоронцем в атб, чи розкладати товар на полиці - візьмуть))
  Bolt написав:ну і з ТЦК проблем ніхто не відміняв.
А які проблеми?
Пішов в ТЦК - відмітився і живеш собі без проблем! :lol:

Ми оцінили смайлик в кінці повідомлення. Явка в тцк це 99,99% путівка на фронт, а той 0.01% це блат/ корупція , або занесення документів про бронювання
yama
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8915 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:19

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:тобто розвожу всіх по школах, універах, роботах, потім збираю
не только своих?

С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟

Їздити на сервісах uklon bolt 838 можна навіть на всіх разом і якщо на своєму авто то досить непогано скажімо так я знаю водіїв які роблять 30 і більше поїздок в день при тому що працюють на орендованому авто і віддають до 75% від вартості замовлення і при цьому ще умудряються якось заробляти
Звісно це газ а якщо ви ще й брендуєте своє авто то будете мати ще додаткові бонуси порядка 10 грн за кожну поїздку а також навіть без брендування будете мати хороші знижки на газ приблизно на дві гривні більше ніж звичайні знижки по звичайним дисконтним картам
yama
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8915 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 07:35

  yama написав:
  Bolt написав:[quote="5675980:vitaliiangel
С удовольствием бы калымил, но сейчас поразводилось этих Болтов с Вайберами😠Если раз в год, что-то закалымишь то хорошо. 😟

Їздити на сервісах uklon bolt 838 можна навіть на всіх разом і якщо на своєму авто то досить непогано скажімо так я знаю водіїв які роблять 30 і більше поїздок в день при тому що працюють на орендованому авто і віддають до 75% від вартості замовлення і при цьому ще умудряються якось заробляти
Звісно це газ а якщо ви ще й брендуєте своє авто то будете мати ще додаткові бонуси порядка 10 грн за кожну поїздку а також навіть без брендування будете мати хороші знижки на газ приблизно на дві гривні більше ніж звичайні знижки по звичайним дисконтним картам

Я не хочу постійно тим займатись, але, як було раніше: їдеш,на узбіччі рукою махнули, підвіз бульш-менш по дорозі.Але зараз, як раз в рік вдається таким Макаром когось підвезти то добре.
Bolt
 
Повідомлень: 2704
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 08:38

Ого, які квартири почали зкидатм:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8420003184
Bolt
 
Повідомлень: 2704
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Я не хочу постійно тим займатись, але, як було раніше: їдеш,на узбіччі рукою махнули, підвіз бульш-менш по дорозі.Але зараз, як раз в рік вдається таким Макаром когось підвезти то добре.
хто хочеш шукає можливості , а хто не хоче шукає відмазки причини. Банальна причина лінь.
На своєму авто ВИ можете працювати хоч 1 годину в місяць хоч на болті хоч на уклоні хоч на 838 чи ще десь , вас ніхто не примушує гарцувати по 10-12 годин на добу !
Навіщо я вас в чомусь переконую :) таке враження що це мені треба :) ваше право ваше бажання я вам підказав де можна брати до 30 тис в міс чистими якщо гарцувати по 12 годин і далі вниз пропорційно , повторюсь 30 тис\міс реально при 30-35 замовленнях в день при 1-2 вихідних в тиждень, а за 6 годин в день 15 в міс можна мати чистими легко. Я знаю про що кажу .
yama
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8915 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців

Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
  Bolt написав:Ого, які квартири почали зкидатм:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8420003184

fis, дубль-два
viewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 18.10.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 993994995996
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 839, 840, 841
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8409 6834960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 14:53
akurt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2451, 2452, 2453
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24528 16450577
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 14:37
kingkongovets
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 52, 53, 54
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
536 186270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2024 20:21
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11057)
23.01.2024 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.