RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:01

  anduzenko написав:
  Успіх написав:А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців

Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
  Bolt написав:Ого, які квартири почали зкидатм:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8420003184

fis, дубль-два
viewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.

Да, оренда продолжает падать. 😟
Bolt
 
Повідомлень: 2706
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 994995996997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик, ramzes4 і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2451, 2452, 2453
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24528 16450746
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 14:37
kingkongovets
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 839, 840, 841
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8407 6835158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 14:24
unknown guest
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 52, 53, 54
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
536 186303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2024 20:21
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.