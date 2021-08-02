|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:01
anduzenko написав: Успіх написав:
А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців
Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
fis, дубль-дваviewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.
Да, оренда продолжает падать. 😟
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2706
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24528
|16450746
|
|
|8407
|6835158
|
|
|536
|186303
|
|