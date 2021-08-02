|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2024 09:09
cactusua написав: cherchiltank написав:
А що буде з нерухомістю через пару років?)
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.
Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.
Все залежить від "скільки у вас тих грошей?"
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5973
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 11:16
Успіх написав: cactusua написав: cherchiltank написав:
А що буде з нерухомістю через пару років?)
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.
Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.
Все залежить від "скільки у вас тих грошей?"
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5174
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 17 січ, 2024 11:23
Shaman написав:
до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
1. З якою метою цікавитесь?
2. Щаблинки з якого боку рахуєте?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5973
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 14:15
Shaman написав: Успіх написав: cactusua написав:
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.
Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.
Все залежить від "скільки у вас тих грошей?"
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
До середньої, як не рахуй.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2742
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:02
cactusua написав:
При постійному рості цін не дуже то логічно. Минулої осені дивився в Ужгороді можна було взяти 1к десь за 22, цієї осені те саме перепродають за 33. Здача десь на весну.
Отже не вкладені 22$ за рік дали десь мінус 33%
Моя квартира в Ужгороді за період активної війни виросла більш ніж вдвічі (в доларовому еквіваленті), але потроху почала просідати, пік був влітку 2023.
Але вважаю всі ці +100% -33% слід рахувати тільки по факту купілі-продажу, а не в процесі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2239
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 07:38
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2742
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:38
Успіх написав:
А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців
Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
fis, дубль-дваviewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.Ринок праці
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:01
anduzenko написав: Успіх написав:
А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців
Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
fis, дубль-дваviewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.
Да, оренда продолжает падать. 😟
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2742
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:10
(Спілкуюсь із своїм забудовником через Вайбер)
Мене з бліндажу запрошують на огляд своєї квіточки і підписання акту приймання -передачі!😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5973
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8485
|6846796
|
|
|24528
|16454121
|
|
|536
|187820
|
|