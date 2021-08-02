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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 09:09

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  cactusua написав:
  cherchiltank написав:А що буде з нерухомістю через пару років?)


Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:16

  Успіх написав:
  cactusua написав:
  cherchiltank написав:А що буде з нерухомістю через пару років?)


Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...

до якої щаблинки дійшли? друга, третя? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:23

Re: Купуємо після війн для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомі

  Shaman написав:до якої щаблинки дійшли? друга, третя?
1. З якою метою цікавитесь? :)
2. Щаблинки з якого боку рахуєте? :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:15

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  cactusua написав:
Як тоді взагалі вкладати гроші будь куди? Адже не відомо що буде з нерухомістю/ криптовалютою та іншим.

Зберігати папірці під подушкою вважаю найгіршим варіантом.

Все залежить від "скільки у вас тих грошей?" :D
✓ Якщо багато - то розподілити по всіх кошиках: бізнес(свій, або чужий), готівка(дол/грн), нерухомість, банківські депо/овдп, ну і далі ще по списку "на любітєля" - крипта, золото...
✓ Якщо "середньо" - то відповідно, і кошиків менше: готівка(дол/грн), банківські депо/овдп, нерухомість...
✓ Якщо "мало": готівка(дол/грн), банківські депо...

до якої щаблинки дійшли? друга, третя? ;)

До середньої, як не рахуй.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  cactusua написав:При постійному рості цін не дуже то логічно. Минулої осені дивився в Ужгороді можна було взяти 1к десь за 22, цієї осені те саме перепродають за 33. Здача десь на весну.
Отже не вкладені 22$ за рік дали десь мінус 33%

Моя квартира в Ужгороді за період активної війни виросла більш ніж вдвічі (в доларовому еквіваленті), але потроху почала просідати, пік був влітку 2023.
Але вважаю всі ці +100% -33% слід рахувати тільки по факту купілі-продажу, а не в процесі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 07:38

Ого, які квартири почали зкидатм:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8420003184
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців

Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
  Bolt написав:Ого, які квартири почали зкидатм:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8420003184

fis, дубль-два
viewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.

Ринок праці
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:01

  anduzenko написав:
  Успіх написав:А то як приймуть закон про демобілізацію, треба буде і мені заглядати на сайти оголошень роботодавців

Демобилизация уставших - дело рук самих уставших
  Bolt написав:Ого, які квартири почали зкидатм:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8420003184

fis, дубль-два
viewtopic.php?p=4814481#p4814481
Продавал-продавал, так ничего и не понял и ушёл с форума.

Да, оренда продолжает падать. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:10

Новини з полонини!©))

(Спілкуюсь із своїм забудовником через Вайбер)

Мене з бліндажу запрошують на огляд своєї квіточки і підписання акту приймання -передачі!😁
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 09:37

За крок до перевороту думок©

Бачу, людям зараз зовсім не до нерухомості...
І то, навіть, на Заході під Польським кордоном :shock:

Тоді і ціни мали б скластись вдвоє🤔
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  #<1 ... 992993994995
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