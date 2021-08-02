Підняв квартиранту на 500 до 7500.
Життя налагоджуєтьмя.Таки. 😏
Зятьок сусіда у Вроці за маленьку двушку 3200 платить😳Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням. 😠
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:04
Підняв квартиранту на 500 до 7500.
Життя налагоджуєтьмя.Таки. 😏
Зятьок сусіда у Вроці за маленьку двушку 3200 платить😳Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням. 😠
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:19
Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03
АЛЕ - все буде добре!©
|