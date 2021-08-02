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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 993994995996
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 10:04

  Успіх написав:Бачу, людям зараз зовсім не до нерухомості...
І то, навіть, на Заході під Польським кордоном :shock:

Тоді і ціни мали б скластись вдвоє🤔

Підняв квартиранту на 500 до 7500.
Життя налагоджуєтьмя.Таки. 😏
Зятьок сусіда у Вроці за маленьку двушку 3200 платить😳Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням. 😠
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 10:19

  Bolt написав:Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням.

Одна чи дві купівлі - нічого не свідчать.
Потрібна статистика.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03

АЛЕ - все буде добре!©

  Bolt написав:Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Кому ж я буду здавати свій смарт за петрушку? :D

А то ще й в ремонт треба вкластись...
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:53

  Успіх написав:
  Bolt написав:Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Кому ж я буду здавати свій смарт за петрушку? :D

А то ще й в ремонт треба вкластись...

Ще треба щоб той ремонт хтось зробив - зараз з робітниками не криворукими повна срака
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:45

  Успіх написав:(Спілкуюсь із своїм забудовником через Вайбер)

Мене з бліндажу запрошують на огляд своєї квіточки і підписання акту приймання -передачі!😁

а мій оКРЖН забудовник поки що морозиться і хоче щоб йому доплатили за понесені окупаційні збитки, але чекай невідомо скільки поки він здасть майже готове
flyman
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  #<1 ... 993994995996
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