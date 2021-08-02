Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:04
Успіх написав:
Бачу, людям зараз зовсім не до нерухомості...
І то, навіть, на Заході під Польським кордоном
Тоді і ціни мали б скластись вдвоє🤔
Підняв квартиранту на 500 до 7500.
Життя налагоджуєтьмя.Таки. 😏
Зятьок сусіда у Вроці за маленьку двушку 3200 платить😳Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням. 😠
Bolt
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:19
Bolt написав:
Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням.
Одна чи дві купівлі - нічого не свідчать.
Потрібна статистика.
Frant
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03
Bolt написав:
Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Кому ж я буду здавати свій смарт за петрушку?
А то ще й в ремонт треба вкластись...
Успіх
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:53
Успіх написав: Bolt написав:
Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Кому ж я буду здавати свій смарт за петрушку?
А то ще й в ремонт треба вкластись...
Ще треба щоб той ремонт хтось зробив - зараз з робітниками не криворукими повна срака
cherchiltank
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:45
Успіх написав:
(Спілкуюсь із своїм забудовником через Вайбер)
Мене з бліндажу запрошують на огляд своєї квіточки і підписання акту приймання -передачі!😁
а мій оКРЖН забудовник поки що морозиться і хоче щоб йому доплатили за понесені окупаційні збитки, але чекай невідомо скільки поки він здасть майже готове
flyman
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Додано: Чет 29 лют, 2024 11:31
flyman написав: Успіх написав:
(Спілкуюсь із своїм забудовником через Вайбер)
Мене з бліндажу запрошують на огляд своєї квіточки і підписання акту приймання -передачі!😁
а мій оКРЖН забудовник поки що морозиться і хоче щоб йому доплатили за понесені окупаційні збитки, але чекай невідомо скільки поки він здасть майже готове
Куйово.
А скільки хоче доплати?
І які саме "окупаційні збитки"? Пошкоджеий обстрілами ЖК?
Чи просто свій "касовий розрив" хочуть перекласти на інвесторів?
Успіх
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Додано: Чет 14 бер, 2024 23:26
Bolt
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:00
Мдя. В моем сегменте печалька. Если ещё прошлой весной была уверенная 10-ка то, сейчас 8-9.
https://m.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvarti ... nce%3Adesc
Bolt
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