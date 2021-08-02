Підняв квартиранту на 500 до 7500.
Життя налагоджуєтьмя.Таки. 😏
Зятьок сусіда у Вроці за маленьку двушку 3200 платить😳Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням. 😠
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:04
Підняв квартиранту на 500 до 7500.
Життя налагоджуєтьмя.Таки. 😏
Зятьок сусіда у Вроці за маленьку двушку 3200 платить😳Всі потенційні квартиранти позвалювали. 😟
Хто має якісь гроші купує новобудови по 25-30 кг/м по підльвівськім іпеням. 😠
Додано: Вів 27 лют, 2024 10:19
Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03
АЛЕ - все буде добре!©
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:53
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:45
а мій оКРЖН забудовник поки що морозиться і хоче щоб йому доплатили за понесені окупаційні збитки, але чекай невідомо скільки поки він здасть майже готове
Додано: Чет 29 лют, 2024 11:31
Нехай забудовник бере кредит на добудову!
Куйово.
А скільки хоче доплати?
І які саме "окупаційні збитки"? Пошкоджеий обстрілами ЖК?
Чи просто свій "касовий розрив" хочуть перекласти на інвесторів?
Додано: Чет 14 бер, 2024 23:26
В Долярековому будинку, вже піщли хати в оренду:
Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:00
Мдя. В моем сегменте печалька. Если ещё прошлой весной была уверенная 10-ка то, сейчас 8-9.
Додано: Нед 17 бер, 2024 23:09
7К/міс. - як з куща!©)))
Що ж ви так собі "стріляєте в ногу"?))
Ваша ДВОХ-кімнатна(напевно 50-60м2) в НЕдупі світу - за якихось нещасних 8-9К/міс оренда, а моя маленька квіточка(28м2 - а в оголошенні і того менша 24м2) біля колії на Левандівці - і то 10К/міс!!!
Ну як, плять, так?©
Ну як така дорога петрушка на Левандівці?
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