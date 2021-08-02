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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:34

Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом
в гуртожитку))

Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri
p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:01

  roberto dark написав:Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом
в гуртожитку))

Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri
p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.

Болт клали на податкову, підозрюючи, що чимала частина орендниз квартир належить саме податківцям, нехай навіть через бабусі, дідусів тож там трусити сильно не будуть.
А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎
Пи. Си. А поки народ потихеньку розсмоктується, а на ЛОХу і ФБ з' являється все більше цікавих пропозицій квартир і будинків явно зроблених під себе.
Bolt
 
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  #<1 ... 994995996997
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