Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом в гуртожитку))
Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.
roberto dark написав:Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом в гуртожитку))
Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.
Болт клали на податкову, підозрюючи, що чимала частина орендниз квартир належить саме податківцям, нехай навіть через бабусі, дідусів тож там трусити сильно не будуть. А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎 Пи. Си. А поки народ потихеньку розсмоктується, а на ЛОХу і ФБ з' являється все більше цікавих пропозицій квартир і будинків явно зроблених під себе.
Bolt написав: А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎
Якщо це станеться, то відповідно курс валют в Україні буде вимірюватись трьохзначними цифрами, а на ринок нерухомості - це вплине виключно негативно. Окрім того "любі друзі" із Америки, щось зовсім НЕ спішать із допомогою, яка край необхідна.
Bolt написав: А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎
Якщо це станеться, то відповідно курс валют в Україні буде вимірюватись трьохзначними цифрами, а на ринок нерухомості - це вплине виключно негативно. Окрім того "любі друзі" із Америки, щось зовсім НЕ спішать із допомогою, яка край необхідна.
Взагалі то був сарказм. Америка не дасть, то ЄС налиє.