Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом в гуртожитку))
Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.
roberto dark написав:Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом в гуртожитку))
Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.
Болт клали на податкову, підозрюючи, що чимала частина орендниз квартир належить саме податківцям, нехай навіть через бабусі, дідусів тож там трусити сильно не будуть. А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎 Пи. Си. А поки народ потихеньку розсмоктується, а на ЛОХу і ФБ з' являється все більше цікавих пропозицій квартир і будинків явно зроблених під себе.
Bolt написав: А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎
Якщо це станеться, то відповідно курс валют в Україні буде вимірюватись трьохзначними цифрами, а на ринок нерухомості - це вплине виключно негативно. Окрім того "любі друзі" із Америки, щось зовсім НЕ спішать із допомогою, яка край необхідна.
Bolt написав: А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎
Якщо це станеться, то відповідно курс валют в Україні буде вимірюватись трьохзначними цифрами, а на ринок нерухомості - це вплине виключно негативно. Окрім того "любі друзі" із Америки, щось зовсім НЕ спішать із допомогою, яка край необхідна.
Взагалі то був сарказм. Америка не дасть, то ЄС налиє.
Bolt написав: А, якщо всіх, згідно Долярчика, мобілізують, то з'явиться шалений попит підкріплений стотисячними зарплатами. 😎
Якщо це станеться, то відповідно курс валют в Україні буде вимірюватись трьохзначними цифрами, а на ринок нерухомості - це вплине виключно негативно. Окрім того "любі друзі" із Америки, щось зовсім НЕ спішать із допомогою, яка край необхідна.
roberto dark написав:Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом в гуртожитку))
Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.
Я хз, як і кому таке і за таку ціну можна здати, навіть студенту буде цікавіше жити нехай з сусідом, але в повноцінній квартирі. Львів не Гонконг і не Токіо собачі будки не в "почоті"
roberto - ціни на житло не впали, на суттєву знижку продавці прогинатись не хочуть. Можуть 1к скинути, і це при наварі на квартиру 20к. Спілкувався з одними інвесторами, при наварі 30к - 7к не скинуть, квартира ще не продалась. Рили максимально "професійно" працють, приїздиш на огляд і чекаєш ще пів години як прийде людина з ключами, яка відкриє обʼєкт... звичайно за це 3% просять
roberto dark написав:Якщо дуже повезе то може здадуть "за ковбасу" того смарта. При умові, що знайдеться якийсь дурень, що захоче жити на Левандівці, напроти залізничного полотна і відчувати себе студентом в гуртожитку))
Тут ще й податкова збирається жорстко брити за здачу квартир в оренду. https://zahid.espreso.tv/ekonomika-lviv ... t-kvartiri p.S. Як там взагалі ситуація у Львові із продажами квартир на вторинці? На який дисконт продавці готові прогинатись під час війни та майбутньої тотальної мобілізації, яку так чекає долярчик.
Я хз, як і кому таке і за таку ціну можна здати, навіть студенту буде цікавіше жити нехай з сусідом, але в повноцінній квартирі. Львів не Гонконг і не Токіо собачі будки не в "почоті"
roberto - ціни на житло не впали, на суттєву знижку продавці прогинатись не хочуть. Можуть 1к скинути, і це при наварі на квартиру 20к. Спілкувався з одними інвесторами, при наварі 30к - 7к не скинуть, квартира ще не продалась. Рили максимально "професійно" працють, приїздиш на огляд і чекаєш ще пів години як прийде людина з ключами, яка відкриє обʼєкт... звичайно за це 3% просять
При "наварі", ви маєте на увазі - від котловану до готової квартири? Поведінка власників квартир, яку ви описали свідчить про те, що у Львові на даний момент "ринок продавця", а за квартирами на купівлю черга? Незалежно від війни, стану економіки і навіть зимового сезону. Хм ..Парадокс..
roberto dark написав:При "наварі", ви маєте на увазі - від котловану до готової квартири?
Так, це я мав на увазі бажаний заробіток інвестора який придбав в 21 році квартиру по ціні 860$ m/2 і зараз очікує продати по 1250$. А що стосується чи є черги покупців, то я не знаю чи вони є. Коли просив про знижку, то рієлтор відповів, що в них є інші клієнти з грошима, які просили знижку набагато меншу. Тому єдине що скажу, що на великий дисконт продавці не хочуть йти, а можливо то і не продавці не хочуть, а ріелтори не готові озвучувати такі пропозиції власникам, бо я напряму до власників так і дозвонився, так як всюди є "прокладка" у вигляді ріелторів.
Ну, і дивного нічого, так як там же ремонт не "дизайнерський"! (полички кріпляться, як в ремонтах орка мрочковського) А вішак в коридорі який оригінальний)) І де на кухні витяжка? Невже так гарно замаскували у верхню тумбочку?(щось сумніваюсь)