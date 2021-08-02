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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:55

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  doba написав:Так, це я мав на увазі бажаний заробіток інвестора який придбав в 21 році квартиру по ціні 860$ m/2 і зараз очікує продати по 1250$
Я в грудні 2020 придбав ще дешевше;) >>>
  Долярчик написав:Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну що, товариство - "льод тронулса!"©

І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!

А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!

Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту!
Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2
А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)

Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда?
Ну не в іпотеку ж лізти!

До речі - здачу саме моєї черги/мого будинку відклали до літа, але...
Але вже запускають(по бажанні) власників робити ремонти!

А я якраз недавно був у відпустці, то заходив на оглядини своєї квіточки/підписував акт прийому-передачі квартири...
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:05

  Успіх написав:До речі - здачу саме моєї черги/мого будинку відклали до літа, але...
Але вже запускають(по бажанні) власників робити ремонти!

1. лифт работает или плитку руками на 16й этаж носить?
2. вода/канализация. хотя бы руки помыть и пописять (не на руки).
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